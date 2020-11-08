Члены Демократической партии претендуют на посты в администрации США

Список кандидатов, которых предстоит выбрать на министерские посты в администрации президента США появился в СМИ.

Список кандидатов, которых предстоит выбрать на министерские посты в администрации президента США появился в СМИ.

На должность главы Госдепа США предложили кандидатуры экс-советника президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, бывший первый замгоссекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Мерфи и Крис Кунс, а также экс-посол в России Уильям Бернс. Эти кандидаты являются представителями Демократической партии.

Экс-специалист Пентагона по России, демократ Мишель Флурной может возглавить ведомство. Другими претендентами стали сенатор и ветеран-инвалид Тэмми Дакуорт и сенатор Джек Рид.