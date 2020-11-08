Политолог Злобин предрек переход России в число главных врагов США

После избрания кандидата в президенты США Джо Байдена главой страны Россия окажется в числе главных врагов Вашингтона, заявил политолог Николай Злобин.

После избрания кандидата в президенты США Джо Байдена главой страны Россия окажется в числе главных врагов Вашингтона, заявил политолог Николай Злобин.

Глава Центра глобальных интересов в США считает, что Россия сместит на месте "врага" Китай, поэтому китайцы могут выдохнуть, пишет "Интерфакс".

По его словам, такого же "параноидального давления" на Пекин, которое делал глава США Дональд Трамп, вероятно, не будет. Он подчеркнул, что Москва вновь окажется в списках Соединенных Штатов врагом номер один.

"Это соответствует всей линии политики Байдена в последние десятилетия", — подчеркнул Злобин.

Помимо этого, он напомнил, что основные санкции против России приняли, когда Байден занимал пост вице-президента экс-лидера США Барака Обамы.