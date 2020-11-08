12:37 8 Ноября 2020Армия
Минобороны Армении сообщает о продолжении боев в Шуши
Бои за город Шуши в Нагорном Карабахе все еще продолжаются, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Бои за город Шуши в Нагорном Карабахе все еще продолжаются, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил о взятии под контроль азербайджанскими военными Шуши.
Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) утром 8 ноября информировала о боях по всей линии фронта. По данным карабахских военных, особенно сложная ситуация сложилась на юго-восточном участке линии соприкосновения.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября 2020 года и стало самой значительной фазой армяно-азербайджанского противостояния в регионе с 1990-х годов.