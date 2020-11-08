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12:22   8 Ноября 2020
Армия

Президент Азербайджана заявил о захвате карабахского города Шуши

Президент Азербайджана заявил о захвате карабахского города Шуши

Азербайджанские военные взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 8 ноября.

Алиев утверждает, что город был "освобожден от оккупации". Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал о "тяжелых и решительных боях" за Шуши.

Боевые действия в НКР не прекращаются с 27 сентября, когда Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в обстрелах. Стороны конфликта трижды договаривались о введении режима прекращения огня. Последняя попытка заключить перемирие была предпринята утром 26 октября.

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#азербайджан #карабах #ильхам алиев #шуши

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