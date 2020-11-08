Зеленский намерен вернуть контроль над российско-украинской границей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернут контроль над участком границы в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернут контроль над участком границы в Донбассе.

Об этом украинский лидер заявил в ходе рабочей поездки в Луганскую область. По мнению президента, это необходимая мера для безопасного перехода к политическому процессу на неподконтрольных территориях.

"Это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске", — заявил Зеленский.

Помимо того, глава Украины указал на необходимость модернизации контрольно-пропускного пункта "Рассыпное", признав, что на данный момент украинская граница слабо защищена.