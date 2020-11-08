Россияне в соцсетях усомнились в "победе" Байдена

Пользователи российских соцсетей усомнились в "победе" демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Пользователи российских соцсетей усомнились в "победе" демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Ранее американские СМИ заявили, что на выборах якобы "победил" Байден, хотя официально подсчет голосов еще идет в ряде штатов. Республиканец Дональд Трамп заявил, что будет судиться и подавать иски о нарушении гражданских прав на выборах. В российском сегменте интернета в "победе" Байдена усомнились, так как фактически результаты еще не объявлены, а американские демократы уже празднуют.

"Население ничего не решает, выборы — это договор элит", — указывает один из комментаторов.

"273 за Байдена, а за Трампа 213, что странно, даже не сдвинулось", — отмечает еще один пользователь соцсетей.

Есть и те, кто подсчитал голоса в процентном соотношении и отмечают, что на выборах проголосовали не 100% населения Америки, а "всего лишь 152%", передает Федеральное агентство новостей (ФАН).