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11:59   8 Ноября 2020
Политика

Бывший министр Германии раскрыл секрет популярности Трампа

Бывший министр Германии раскрыл секрет популярности Трампа

США поразил раскол, поэтому страна на какое-то время перестанет участвовать в формировании мирового порядка, считает бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Он дал интервью изданию Der Spiegel. Соединенные Штаты перестали быть примером лидера западных демократических стран для других государств, полагает бывший министр. США больше не способны управлять мировым порядком, а достойной замены американцам нет, отмечает Зигмар Габриэль.

Европа часто критикует действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но не пытается понять причину его поддержки американцами, сообщает бывший представитель немецкого МИД. Американский лидер покорил ту часть жителей США, которые верят в безразличие к ним прогрессивных и либеральных элит, подчеркивает Зигмар Габриэль. Поэтому Трамп популярен, добавляет бывший министр.

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#сша #трамп #зигмар габриэль

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