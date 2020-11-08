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11:35   8 Ноября 2020
Политика

Вашингтонские власти начали установку трибун для инаугурации президента США

Вашингтонские власти начали установку трибун для инаугурации президента США

Власти Вашингтона начали возводить трибуны для инаугурации американского президента.

Процедура должна состояться 20 января 2021 года. Рядом с правительственным комплексом на Капитолийском холме уже разместили первые конструкции. Сооружение по периметру оцепили металлическим ограждением. Высота забора составляет около метра. Поэтому подойти к новым трибунам нельзя.

На заборе висит табличка. Ее содержание гласит, что проход закрыт. Количество нарядов полиции на Капитолийском холме увеличивать не стали.

В этом году власти не будут проводить традиционную процедуру "первого гвоздя", чтобы установить платформу. Это связано с продолжающимся трауром по судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла 18 сентября.

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#сша #вашингтон #трибуны

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