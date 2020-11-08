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11:10   8 Ноября 2020
Армия

В США рассказали, как коррупция погубил военный потенциал Украины

В США рассказали, как коррупция погубил военный потенциал Украины

Украина не сумела воспользоваться военным потенциалом и преимуществами, которые достались стране после распада СССР, поделились эксперты американского журнала Military Watch.

Будучи в составе Советского Союза, Украина являлась наиболее промышленно-развитым регионом. После провозглашения независимости государство получило в наследство огромное количество советского вооружения, ядерный арсенал, а такое часть оборонного комплекса. На территории Украины находилась единственная верфь за пределами Соединенных Штатов, где производились авианосцы. Конструкторы "Антонова" создавали передовые самолеты, одним из которых является самый большой в мире тяжелый транспортный Ан-225, пишет ПолитРоссия.

Однако коррупция и бесхозяйственность за три десятилетия погубили потенциал ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины, считают американские эксперты. Киев лишился советского наследия и впал в зависимость от Запада, закупая у США устаревшую военную технику.

"Крах украинских вооруженных сил демонстрирует одно из самых драматических падений в современной истории", — подытожили журналисты.

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#украина #всу #вооружение #ссср

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