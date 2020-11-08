Подлодку-носитель "Посейдонов" планируют спустить на воду в 2021 году

СМИ сообщило о спуске второй подлодки-носителя "Посейдонов" в первой половине 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

СМИ сообщило о спуске второй подлодки-носителя "Посейдонов" в первой половине 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Посейдон" является российским проектом беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой. Первым носителем данных ядерных торпед стала подлодка проекта 09852 "Белгород", которая была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Военные эксперты сообщают, что атомную подлодку "Хабаровск", способную нести до шести стратегических беспилотников "Посейдон", планируют спустить на воду уже в 2021 году, передает ТАСС.

"Вывод из эллинга завода "Севмаш" подлодки "Хабаровск" запланирован на весну — лето будущего года. Затем начнутся заводские ходовые испытания субмарины", — сообщает военный эксперт.

Ранее Минобороны сообщало, что "Посейдон" для уничтожения военно-морских баз противника способен нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн.