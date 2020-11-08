Глава ЕК заявила о разногласиях между ЕС и Лондоном в диалоге по Brexit

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении разногласий с Великобританией на переговорах по Brexit. Об этом она написала в своем Twitter.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении разногласий с Великобританией на переговорах по Brexit. Об этом она написала в своем Twitter.

Во время телефонного разговора Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подведены итоги переговоров по новым отношениям после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Между сторонами все еще остаются существенные противоречия по целому ряду вопросов, включая рыболовство. Несмотря на достижение определенного прогресса, сохраняются большие разногласия, отметила глава ЕК. Стороны продолжат напряженную работу на следующей неделе, сказала она.