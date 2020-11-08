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11:02   8 Ноября 2020
Политика

Глава ЕК заявила о разногласиях между ЕС и Лондоном в диалоге по Brexit

Глава ЕК заявила о разногласиях между ЕС и Лондоном в диалоге по Brexit

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении разногласий с Великобританией на переговорах по Brexit. Об этом она написала в своем Twitter.

Во время телефонного разговора Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном были подведены итоги переговоров по новым отношениям после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Между сторонами все еще остаются существенные противоречия по целому ряду вопросов, включая рыболовство. Несмотря на достижение определенного прогресса, сохраняются большие разногласия, отметила глава ЕК. Стороны продолжат напряженную работу на следующей неделе, сказала она.

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#ес #великобритания #brexit

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