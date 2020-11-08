Россияне с коронавирусом будут лечиться дома по новым правилам

Министерство здравоохранения изменило правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Министерство здравоохранения изменило правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Теперь пациенты с COVID-19 могут проходить лечение амбулаторно еще до получения отрицательного теста на коронавирус. Для этого необходимо выполнение следующих условий: нахождение в отдельной комнате, а также соблюдение всех медицинских предписаний.

В случае, если пациент живет не один, врач проинформирует остальных жильцов о том, что им следует находиться в другом помещении. Помимо этого, все жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от новой коронавирусной инфекции.