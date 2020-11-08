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10:54   8 Ноября 2020
Общество

Россияне с коронавирусом будут лечиться дома по новым правилам

Россияне с коронавирусом будут лечиться дома по новым правилам

Министерство здравоохранения изменило правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Теперь пациенты с COVID-19 могут проходить лечение амбулаторно еще до получения отрицательного теста на коронавирус. Для этого необходимо выполнение следующих условий: нахождение в отдельной комнате, а также соблюдение всех медицинских предписаний.

В случае, если пациент живет не один, врач проинформирует остальных жильцов о том, что им следует находиться в другом помещении. Помимо этого, все жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от новой коронавирусной инфекции.

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#россия #минздрав #новые правила #коронавирус

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