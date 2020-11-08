Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:54   8 Ноября 2020
Общество

Оперштаб выявил более 20 тысяч новых случаев коронавируса в России за сутки

Оперштаб выявил более 20 тысяч новых случаев коронавируса в России за сутки

Российские медики за прошедшие сутки выявили 20 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди 25,9% новых случаев у пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, число летальных исходов составило 286. Вылечиться от COVID-19 смогли еще 11 492 человека.

С актуальными данными об эпидемиологической ситуации в России и мире можно ознакомиться на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пандемия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров