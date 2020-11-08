Политолог объяснил, почему России не грозят беспорядки по-американски

Внутренние проблемы института власти в США не дают возможности навести порядок на улицах, считает Юрий Самонкин.

Американский журнал Times весьма точно отметил: даже если Джозеф Байден возглавит страну, ему все равно придется править Америкой Дональда Трампа. Судя по результатам выборов, без малого половина населения США проголосовала за республиканцев, чуть больше половины — за Байдена, но на его стороне большинство выборщиков, то есть местных политических элит. Трамп не сдается: он подозревает, что на выборах не обошлось без фальсификаций и подает иски в суды.

«Выборы 2020 года прошли не по плану демократов. После всех возмущений и митингов президентский срок Трампа заканчивается так же, как и начинался: выборы снова балансируют на лезвии ножа, а нация зашла в тупик, разрываясь между двумя реальностями, двумя культурами, двумя наборами фактов», — написано в статье Times.

Пресса США массово поспешила назвать Байдена новым президентом, но официально итоги президентских выборов еще не объявляли. Вслед за американскими СМИ, формирующими повестку явно не в пользу Трампа, Байдена поздравили со вступлением в должность 11 глав государств: от первых лиц Грузии до президента Венесуэлы.

Но половина американских граждан демократа президентом не признает. Прямо сейчас в Джорджии, Мичигане, Нью-Йорке, Аризоне и Южной Каролине проходят акции протеста сторонников Трампа. Они скандируют: «Это еще не конец!», «Еще четыре года». А вот американские СМИ демонстранты обвиняют во лжи.

Есть и другая сторона протестов. На улицы выходят те, кто поддерживает Байдена. Демократические избиратели бунтовали и раньше — сторонники движения Black Lives Matter в первые сутки после дня выборов занялись сжиганием национального флага и столкновениями с силовыми структурами. Позже народный гнев сменился на милость: 7 ноября тысячи активистов BLM вышли к Белому дому праздновать победу Байдена после обнадеживающих прогнозов СМИ.

Это следствие той самой поляризации американского общества, о которой неоднократно говорили политологи. Они же рассуждали о потенциальной гражданской войне в США — в идеологическом смысле эта война уже началась. Не исключено и силовое противостояние двух Америк: еще в августе появилась первая жертва столкновения активистов BLM со сторонниками Трампа из праворадикального движения Patriot Prayer.

Ключевой недостаток вертикальной системы власти в Америке в том, что подавлять митинги, перерастающие в беспорядки, правоохранительные органы могут только по приказу местных губернаторов, а не федеральных властей. Ситуация в конкретных штатах неподвластна даже президенту, а губернаторы-демократы изначально не желали подавлять протесты BLM — ведь Демпартия официально поддерживает это движение.

Вспомним, к чему привело заигрывание с митингами. Глава Миннеаполиса решил распустить в городе полицейский департамент ради «искупления вины белых перед темнокожими», в Сан-Франциско бунтовщики снесли памятник автору американского гимна, в Вашингтоне пытались уничтожить памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону и даже монумент Аврааму Линкольну, который, в общем-то, и отменил рабство в стране. В угоду протестующим демонтирован памятник Христофору Колумбу, открывшему Америку.

Словом-маркером США 2020 года стал термин «лутинг» — российские СМИ в контексте происходящего в Америке определяют его как «грабеж» и «мародерство», но в английском языке оно имеет не столь негативную окраску. Лутингом занимались активисты BLM еще летом, громя витрины и унося из магазинов товары в качестве трофея. Еще тогда стало понятно, что подобная манифестация изначально благородных идей о прекращении полицейского насилия и расовой дискриминации (по статистике, в чернокожих полиция стреляет в три раза чаще, чем в белых) явно вышла за все правовые границы. Подавлять такие протесты силовикам не позволяли местные власти.

Внутренние политические проблемы института власти в США не дают возможности навести в отношении протестующих жесткий порядок, подтверждает член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ, председатель коллегии «Центра Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин. В этом смысле российская политическая система гораздо эффективнее справляется с беспорядками.

«В России сложилась достаточно сильная вертикаль власти. Есть президент, национальный лидер, есть команда правительства. Есть система сдержек и противовесов, которая подчиняется единому федеральному центру. Безусловно, сыграло роль расширение полномочий МВД, создание Росгвардии, увеличение полномочий по новым поправкам в Конституцию касательно проблематики протестов, вмешательства в суверенитет», — отметил эксперт.

Российская политическая система в сдерживании внутренних угроз более совершенна, чем американская, которая пытается навязать «демократические ценности» в понимании властей США и другим странам, подчеркивает Самонкин.

«У нас система работает исключительно на защиту и поддержание внутреннего суверенитета, в будущем это позволит пересмотреть нашу законодательную правовую систему в области протестов и митингов незаконных и с точки административно-правовой ответственности, и с уголовно-правовой», — заключил он.

Критически смотрят на протесты демократического электората и многие жители США. Подробнее об этом читайте в интервью с русским жителем Флориды — он рассказал, за кого голосовал на этих выборах, почему не поддерживает движение BLM и кому в Америке выгодно вводить санкции против России.