Аналитики прогнозируют коррекцию цены биткоина

Эксперты оценили, стоит ли полагаться на заметно растущий индекс "Fear & Greed" ("Страх и жадность"), и сообщили о скорой корректировке стоимости криптовалюты.

Эксперты оценили, стоит ли полагаться на заметно растущий индекс "Fear & Greed" ("Страх и жадность"), и сообщили о скорой корректировке стоимости криптовалюты.

За осень биткоин вырос более чем на 55% и к текущему моменту достиг 15,5 тыс. долларов. В то же время увеличилось значение индекса "Страха и жадности", разработанного сервисом alternative.me, его индикатор в сентябре колебался в районе 40 пунктов.

Однако полагаться только на индекс "Страха и жадности" не стоит, так как нет такого инструмента, который может точно предсказывать момент для продажи актива, считает руководитель дата-центра Six Nines Сергей Трошин. Он уверен, что падение цены криптовалюты можно ожидать примерно на 15%.

Техническая коррекция в любом случае произойдет, но сильного сокращения в ближайшее время ждать не стоит, заявил управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.