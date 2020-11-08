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10:43   8 Ноября 2020
Общество

Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом дела об эксплуатации заключенных

Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом дела об эксплуатации заключенных

Бывший глава УФСИН Дагестана Муслим Даххаев стал фигурантом еще одного громкого уголовного дела.

Даххаев, приговоренный судом в начале октября к двум годам колонии-поселения за разглашение гостайны и злоупотребление должностными полномочиями, обвиняется в новом преступлении — эксплуатации заключенных в личных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ.

Как стало известно следствию, с 2014 по 2017 год экс-глава УФСИН выводил из колонии-поселения шестерых осужденных для проведения строительных и ремонтных работ в своем доме и доме своей матери. Для обеспечения безопасности предприятия и контроля за надлежащим проведением работ Даххаев освободил от исполнения обязанностей двух сотрудников колонии.

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