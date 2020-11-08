10:43 8 Ноября 2020Общество
Экс-глава УФСИН Дагестана стал фигурантом дела об эксплуатации заключенных
Бывший глава УФСИН Дагестана Муслим Даххаев стал фигурантом еще одного громкого уголовного дела.
Бывший глава УФСИН Дагестана Муслим Даххаев стал фигурантом еще одного громкого уголовного дела.
Даххаев, приговоренный судом в начале октября к двум годам колонии-поселения за разглашение гостайны и злоупотребление должностными полномочиями, обвиняется в новом преступлении — эксплуатации заключенных в личных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СК РФ.
Как стало известно следствию, с 2014 по 2017 год экс-глава УФСИН выводил из колонии-поселения шестерых осужденных для проведения строительных и ремонтных работ в своем доме и доме своей матери. Для обеспечения безопасности предприятия и контроля за надлежащим проведением работ Даххаев освободил от исполнения обязанностей двух сотрудников колонии.