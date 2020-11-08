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10:35   8 Ноября 2020
Политика

Музей мадам Тюссо переодел фигуру Трампа

Музей мадам Тюссо переодел фигуру Трампа

Восковую фигуру президента США Дональда Трампа в музее мадам Тюссо переодели.

Сотрудники Лондонского музея мадам Тюссо переодели восковую фигуру американского лидера в костюм для гольфа. Вместо делового костюма фигура Трампа теперь облачена в рубашку-поло, клетчатые брюки и белые кроссовки, а рядом стоит сумка с клюшками.

В пресс-службе музея отметили, что теперь у Трампа появится время для своего любимого спорта.

Ранее сообщалось, что немецкий филиал музея восковых фигур мадам Тюссо переместил фигуру Трампа в мусорный контейнер.

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#байден #трамп #музей мадам тюссо

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