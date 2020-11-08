10:35 8 Ноября 2020Политика
Музей мадам Тюссо переодел фигуру Трампа
Восковую фигуру президента США Дональда Трампа в музее мадам Тюссо переодели.
Восковую фигуру президента США Дональда Трампа в музее мадам Тюссо переодели.
Сотрудники Лондонского музея мадам Тюссо переодели восковую фигуру американского лидера в костюм для гольфа. Вместо делового костюма фигура Трампа теперь облачена в рубашку-поло, клетчатые брюки и белые кроссовки, а рядом стоит сумка с клюшками.
В пресс-службе музея отметили, что теперь у Трампа появится время для своего любимого спорта.
Ранее сообщалось, что немецкий филиал музея восковых фигур мадам Тюссо переместил фигуру Трампа в мусорный контейнер.