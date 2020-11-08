Политики Запада не стали ждать итогов выборов и поздравили Байдена

Главы и политики стран Запада преждевременно поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с "победой" на выборах, поскольку официальные итоги голосования не объявлены.

Главы и политики стран Запада преждевременно поздравили кандидата в президенты США Джо Байдена с "победой" на выборах, поскольку официальные итоги голосования не объявлены.

Одним из первых поздравивших Байдена стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он обратился к нему и кандидату в вице-президенты США Камале Харрис в своем Twitter.

Позже Байдена поздравил премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама, отметивший, что мировому сообществу предстоит решить климатическую угрозу, а также побороть пандемию COVID-19.

К поздравившим кандидата в президенты присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер Молдовы Влад Филат, пишет ФАН.

Также Байден получил поздравления от главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, британского премьер-министра Бориса Джонсона и руководителя грузинского правительства Георгия Гахария. Канцлер Германии Ангела Меркель также направила Байдену поздравления с "победой".