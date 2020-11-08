Собянин: стабилизации по коронавирусу не произошло

Стабилизации ситуации с коронавирусом нового типа в Москве не произошло, динамика вновь наращивается.

Стабилизации ситуации с коронавирусом нового типа в Москве не произошло, динамика вновь наращивается.

Динамика по коронавирусу нового типа в Москве продолжает наращиваться. Об этом заявил глава города Сергей Собянин.

"Что мы видим — стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду", — заявил градоначальник.

Недавно мэр столицы отметил, что в начале недели ситуация с коронавирусом вновь стала обостряться. Стабилизировать ситуацию помогает перевод сотрудников на удаленный формат работы, строгое соблюдение масочного режима и дистанционное обучение для школьников и студентов.