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9:41   8 Ноября 2020
Общество

Собянин: стабилизации по коронавирусу не произошло

Собянин: стабилизации по коронавирусу не произошло

Стабилизации ситуации с коронавирусом нового типа в Москве не произошло, динамика вновь наращивается.

Динамика по коронавирусу нового типа в Москве продолжает наращиваться. Об этом заявил глава города Сергей Собянин.

"Что мы видим — стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду", — заявил градоначальник.

Недавно мэр столицы отметил, что в начале недели ситуация с коронавирусом вновь стала обостряться. Стабилизировать ситуацию помогает перевод сотрудников на удаленный формат работы, строгое соблюдение масочного режима и дистанционное обучение для школьников и студентов.

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#собянин #динамика #коронавирус

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