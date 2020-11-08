Баку сообщил об уничтожении колонны военной техники Армении

Вооруженные силы Армении понесли большие потери в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Вооруженные силы Армении понесли большие потери в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения армии Азербайджана уничтожили колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии ВС Армении, сообщили в Баку. Согласно сообщению, под обстрел азербайджанских военных попали три "КамАЗа", два "Урала" и два БМП армянской армии. Более 30 военнослужащих получили ранения, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, уточнив, что армянская колонна попала под обстрел на пути из Агдама в Ханкенди.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992 году начались переговоры о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - РФ, США и Францией.