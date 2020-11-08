Публицист и политолог Анатолий Вассерман пояснил, когда можно подвести итоги выборов в США. По его словам, результатов еще нет.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман пояснил, когда можно подвести итоги выборов в США. По его словам, результатов еще нет.

Как отметил Вассерман, о том, кто выиграл выборы в Америке, можно судить после полного пересчета голосов в штатах, где электоральная процедура была явно скомпрометирована. По словам эксперта, в 2016 году республиканцы сделали ставку на колеблющиеся штаты, что помогло Дональду Трампу победить. В этом году демократы поступили точно так же, поэтому выступили лучше, чем четыре года назад, но были и нарушения.

"Демократы нагло не подпускали наблюдателей от республиканцев к столам, где шел подсчет голосов! Их удерживали на расстоянии в 5–10 метров, а на некоторые избирательные участки представителей Трампа просто не допустили", — цитирует Вассермана Федеральное агентство новостей (ФАН).

Поведение демократов говорит о том, что в процедуре явно что-то нечисто, поэтому Трамп подал иски в суд о пересчете голосов, подытожил политолог.