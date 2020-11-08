Политолог Кемени не нашел в политике США позитивных тенденций

Мир стоит на пороге опасных событий, а Вашингтон мешает объединению человечества перед общей угрозой, заявил венгерский политолог Ласло Кемени.

Мир стоит на пороге опасных событий, а Вашингтон мешает объединению человечества перед общей угрозой, заявил венгерский политолог Ласло Кемени.

Он указал, что помимо пандемии COVID-19, человечество стоит перед новой угрозой и опасными событиями. Кемени выразил уверенность в том, что сегодня нужно, чтобы американская сторона выбрала программу, которая ведет именно к объединению и соответствует требованиям времени, пишет "Украина.ру"

Политолог не видит в американской политической системе позитивных тенденций и курса на объединение человечества. Он отметил, что политика США до сих пор строится на наращивании капитала.

"[США прим. ред.] сначала сожрут сами себя", — заявил политолог.

Кроме того, он добавил, что США следует провести свою перестройку.