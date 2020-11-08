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9:22   8 Ноября 2020
Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при контакте с чихнувшим человеком

В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при контакте с чихнувшим человеком

Порядок действий при контакте с человеком, чихнувшим в общественном месте, объяснила замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

В такой ситуации человеку необходимо обработать перчатки антисептиком, умыть лицо и промыть нос. Помимо этого, важно сменить маску, сняв ее правильным образом — не прикасаясь к наружной стороне. Перчатки также обязательно нужно сменить.

Специалист отметила, что в общественных местах стоит постоянно соблюдать масочно-перчаточный режим, передает РИА Новости. Таким образом риск распространения коронавирусной инфекции существенно снижается.

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#роспотребнадзор #коронавирус #чихание

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