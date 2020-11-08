Россиянам рассказали о многофункциональности нового цифрового паспорта

Введение электронного паспорта является темой для активных обсуждений. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Введение электронного паспорта является темой для активных обсуждений. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Глава Гознака рассказал, что электронный паспорт даст возможность выполнять все нужные функции как в электронной форме, так и физической без других электронных средств. Он отметил, что карточка будет иметь дополнение в виде мобильного приложения.

Трачук рассказал, что сейчас ведется обсуждение границ использования электронного паспорта. Он отметил, что сейчас еще не ясно, как чип должен взаимодействовать с инфраструктурной средой.