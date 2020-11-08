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8:44   8 Ноября 2020
Общество

Бюджет Москвы недосчитался 500 млрд рублей прибыли из-за пандемии — Собянин

Бюджет Москвы недосчитался 500 млрд рублей прибыли из-за пандемии — Собянин

Проект бюджета Москвы учитывает более 700 миллиардов рублей заимствований на три года из-за ущерба от пандемии. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник в эфире "Россия-1" заявил, что власти столицы не урезали ни одной социальной программы, более того — они были проиндексированы. Он отметил, что московскому бюджету был нанесен огромный удар во время пандемии коронавируса, из-за чего город недосчитается около 500 миллиардов в текущем году.

Собянин сообщил, что проектом бюджета предусмотрены заимствования в размере более 700 миллиардов рублей. По его словам, это самые большие объемы заимствований в истории Москвы.  

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#москва #собянин #пандемия

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