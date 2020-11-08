Церемония в честь наследного принца Акисино прошла в Японии

Церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником императора прошла в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником императора прошла в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Мероприятие должно было пройти 19 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 она была перенесена. Было значительно сокращено участников и посетителей — до полусотни. Сам император носил маску, как и другие присутствующие.

Первая часть мероприятия шла 15 минут. По ее завершению японский премьер Есихидэ Суга поздравил от Кабмина Японии нового наследника. Вторая часть мероприятия пройдет после обеда, в ходе которой Акисино получит меч "Цубокири".

Акисино — 54-летний брат императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года.