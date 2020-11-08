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8:04   8 Ноября 2020
Экономика

Китайцы за три секунды раскупили конфеты и мороженое из РФ в онлайн-магазине

Китайцы за три секунды раскупили конфеты и мороженое из РФ в онлайн-магазине

Китайцы проявили неожиданный интерес к товарам из России в рамках онлайн-акции на площадке Tmall. За час выручка составила почти 1,8 миллиона долларов, пишет ТАСС.

Акция была организована российским посольством России в Китае и Медиакорпорацией КНР, сообщает источник. Поступившие в продажу мороженое и конфеты "разлетелись" за первые три секунды торгов. Китайцев привлекла также натуральная косметика, краска для волос и зубная паста.

Количество пользователей превысило 900 миллионов человек. Оказалось, что пандемия только простимулировала их интерес к онлайн-торговле. Сетевые продажи составляют четверть всей китайской розницы.

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#россия #китай #торговля #tmall

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