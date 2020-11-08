Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:39   8 Ноября 2020
Общество

Опрос показал истинное отношение россиян к 2020 году

Опрос показал истинное отношение россиян к 2020 году

Россияне рассказали о своем отношении к 2020 году. Соответствующий опрос провели сотрудники сервиса Работа.ру. Результаты исследования опубликовало издание РИА Новости.

Опрос показал, что для 28% респондентов нынешний год стал худшим в жизни. Каждый пятый признался, что 2020 год ничем не отличался от остальных.

"Только 3% отметили, что текущий год для них стал лучшим в жизни", – сказано в исследовании.

О потере работы или сокращении в 2020 году вспомнили треть респондентов. Четверть жителей РФ отметили, что тяжело переживают период пандемии коронавируса. Для 10% опрошенных нынешний год никаких особых сложностей не принес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#опрос #пандемия #отношение к 2020 году

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров