Названа оптимальная температура в квартирах во время отопительного сезона

О минимальной температуре в квартире во время отопительного сезона рассказал сотрудник управляющей компании Виктор Власов, передает "Комсомольская правда".

О минимальной температуре в квартире во время отопительного сезона рассказал сотрудник управляющей компании Виктор Власов, передает "Комсомольская правда".

Власов рассказал, какая минимальная температура должна сохраняться в квартире во время отопительного сезона. По его словам, в жилой комнате температура должна быть не ниже 18 градусов тепла, такой же норматив установлен и для общежитий. Однако если комната угловая, то есть имеет две стены, граничащие с улицей, то норматив составляет 20 градусов тепла.

В холодных северных территориях, где температура на улице ниже -31 градуса Цельсия, по ГОСТу температура в жилых квартирах должна быть не ниже +20 градусов, а в угловой комнате +22 градуса. Поэтому обязательно нужно учитывать климатическую зону.