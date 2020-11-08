Врач объяснил тяжелое течение COVID-19 у мужчин

Представители сильного пола, как правило, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Представители сильного пола, как правило, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию из-за влияния половых гормонов, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По мнению врача, женские гормоны эстрогены обычно облегчают проникновение антител внутрь клеток. Однако тестостерон не обладает таким свойством.

"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — цитирует Болибока Lenta.ru.

Также из-за гормонов у мужчин ярче выражен атеросклероз. Кроме того, тромбозы на фоне коронавируса у мужчин развиваются чаще и, как правило, они более обширные. Врач также отметил, что хоть мужчины и тяжелее переносят инфекции, женщины склонны сталкиваться с аутоиммунными заболеваниями. А они в свою очередь могут сказаться на репродуктивной функции.