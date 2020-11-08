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5:51   8 Ноября 2020
Политика

Президент Мексики отказался поздравлять Байдена с победой на выборах

Президент Мексики отказался поздравлять Байдена с победой на выборах

Мексика – единственная страна Латинской Америки, которая не поздравила Джо Байдена с возможной победой на американских выборах, пишет "Комсомольсткая правда".

Лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о своем нежелании проявлять политическую сдержанность ввиду того, что в США не окончены все предвыборные процедуры, сообщает источник.

"Не хотим делать преждевременные заявления, не желаем действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение", - заявил он.

Источник ранее писал, что Байдена уже поздравили главы многих стран, включая Канаду, Францию, Великобританию, Германию, Грецию, Египет и Украину.

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