Названы самые распространенные причины блокировки банковских карт

Банковские карты могут заблокировать по разным причинам. О самых распространенных агентству "Прайм" рассказал преподаватель Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Банковские карты могут заблокировать по разным причинам. О самых распространенных агентству "Прайм" рассказал преподаватель Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Карта может быть заблокирована из-за чрезмерной бдительности банковских сотрудников. Случится это может и при проведении сомнительной операции. Наличие у клиента задолженности также является поводом для блокировки. Еще одна распространенная причина – незаконное ведение предпринимательской деятельности.

"Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты", – подчеркнул Рогачевский.

Чтобы не оказаться с заблокированной картой, следует вовремя платить по счетам, гасить штрафы и долги по алиментам. Блокировка может произойти, как отметил эксперт, и в результате технического сбоя в системе.