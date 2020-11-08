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5:19   8 Ноября 2020
Общество

Названы самые распространенные причины блокировки банковских карт

Названы самые распространенные причины блокировки банковских карт

Банковские карты могут заблокировать по разным причинам. О самых распространенных агентству "Прайм" рассказал преподаватель Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Карта может быть заблокирована из-за чрезмерной бдительности банковских сотрудников. Случится это может и при проведении сомнительной операции. Наличие у клиента задолженности также является поводом для блокировки. Еще одна распространенная причина – незаконное ведение предпринимательской деятельности.

"Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты", – подчеркнул Рогачевский.

Чтобы не оказаться с заблокированной картой, следует вовремя платить по счетам, гасить штрафы и долги по алиментам. Блокировка может произойти, как отметил эксперт, и в результате технического сбоя в системе.

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