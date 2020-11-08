Еще не ставший президентом Байден "намерен вернуть США уважение"

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что намерен восстановить уважение к стране в мире. Об этом он заявил во время выступления в Делавэре.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что намерен восстановить уважение к стране в мире. Об этом он заявил во время выступления в Делавэре.

Согласно прогнозам авторитетных американских СМИ, Байден побеждает на выборах президента США. Официально итоги еще не подведены.

Демократ заявил, что добивался этого поста, чтобы "исцелить душу Америки" и восстановить основу страны — средний класс. Также он заявил о намерении сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире.

Байден отметил, что намерен объединить американцев. Он призвал своих сторонников не относиться к оппонентам, как к врагам.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей политолог Антон Бредихин заявил, что действующий президент США Дональд Трамп может добиться не только пересчета голосов, но и перевыборов.