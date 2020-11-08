Порядок вручения знака "За заботу о красоте города" изменили в Петербурге

Власти Петербурга уточнили порядок награждения почетным знаком "За заботу о красоте города", говорится в постановлении главы города Александра Беглова.

Власти Петербурга уточнили порядок награждения почетным знаком "За заботу о красоте города", говорится в постановлении главы города Александра Беглова.

Смольный установил требования к горожанам, представленным к награде, описал сам знак и документы к нему, следует из сообщения пресс-службы администрации Северной столицы. В тексте документа уточняется процесс вручения награды.

Вдобавок к этому, в постановлении прописано, как учитывать данные о награжденных и выдавать дубликат награды, подчеркнули в Смольном. Инициатива нацелена на установление соответствия документа с законом "О наградах и иных формах поощрения в Санкт-Петербурге".

Выдающиеся жители Санкт-Петербурга 7 ноября получили государственные награды в Смольном. Знаки отличия вручал губернатор Северной столицы Александр Беглов.