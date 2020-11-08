Аналитик рассказал о возможном пике гонки за созданием вакцины от COVID-19

Пик "гонки" по созданию вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, возможно, придется на январь будущего года.

Пик "гонки" по созданию вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, возможно, придется на январь будущего года.

Таким мнением поделился профессор Центр предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш.

"Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года", — цитирует РИА Новости заявление Кулиша, которое он сделал в ходе онлайн-дискуссии "Гонка за вакциной — что нового?".

Он уточнил, что такой момент настанет, когда весь мир начнет "мериться тяжелыми побочными эффектами".

По его словам, именно тогда должны появиться первые данные о возможных сильных и опасных побочных эффектах. Кулиш уверен что информация об эффективности вакцин появится позднее, а выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале 2021 года и только после оценки побочных эффектов.