Аналитик рассказал о возможном пике гонки за созданием вакцины от COVID-19
Пик "гонки" по созданию вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, возможно, придется на январь будущего года.
Таким мнением поделился профессор Центр предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш.
"Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года", — цитирует РИА Новости заявление Кулиша, которое он сделал в ходе онлайн-дискуссии "Гонка за вакциной — что нового?".
Он уточнил, что такой момент настанет, когда весь мир начнет "мериться тяжелыми побочными эффектами".
По его словам, именно тогда должны появиться первые данные о возможных сильных и опасных побочных эффектах. Кулиш уверен что информация об эффективности вакцин появится позднее, а выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале 2021 года и только после оценки побочных эффектов.