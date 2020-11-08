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4:11   8 Ноября 2020
Общество

Аналитик рассказал о возможном пике гонки за созданием вакцины от COVID-19

Аналитик рассказал о возможном пике гонки за созданием вакцины от COVID-19

Пик "гонки" по созданию вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, возможно, придется на январь будущего года.

Таким мнением поделился профессор Центр предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш.

"Если говорить о гонке (по созданию эффективной вакцины от SARS-CoV-2), то пик гонки случится в начале января 2021 года", — цитирует РИА Новости заявление Кулиша, которое он сделал в ходе онлайн-дискуссии "Гонка за вакциной — что нового?".

Он уточнил, что такой момент настанет, когда весь мир начнет "мериться тяжелыми побочными эффектами".

По его словам, именно тогда должны появиться первые данные о возможных сильных и опасных побочных эффектах. Кулиш уверен что информация об эффективности вакцин появится позднее, а выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале 2021 года и только после оценки побочных эффектов.

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#вакцина #коронавирус #COVID-19

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