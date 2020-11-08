Ереван заявил об обстреле жилых кварталов Степанакерта

Сирена воздушной тревоги включалась в Степанакерте трижды за час. ВС Азербайджана обстреливают жилые кварталы, заявила госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении.

Сирена воздушной тревоги включалась в Степанакерте трижды за час. ВС Азербайджана обстреливают жилые кварталы, заявила госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении.

В Ереване отметили, что азербайджанские военные не ограничиваются военными действиями. Они наносят удары по мирным населенным пунктам дальнобойными ракетами.

"Враг наносит неизбирательные удары по жилым кварталам и объектам общественного значения. Пострадавших нет, много разрушений", – отмечено на странице армянской госcлужбы в социальной сети Facebook.

Активные боевые действия начались на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 27 сентября. С тех стороны конфликта предприняли три безуспешные попытки установить режим прекращения огня.