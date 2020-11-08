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2:48   8 Ноября 2020
Политика

Штаб Трампа обратился в суд из-за отклоненных голосов в штате Аризона

Штаб Трампа обратился в суд из-за отклоненных голосов в штате Аризона

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в связи с тем, что некоторые голоса в Аризоне не были засчитаны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.

Команда Трампа утверждает, что некоторые голоса, которые были отданы в день выборов в одном из округов в штате Аризона, засчитаны не были.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что штаб Трампа планирует добиваться открытия большого числа дел в судах США в связи с возможными нарушениями на выборах со стороны демократов.

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