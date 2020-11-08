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2:23   8 Ноября 2020
Общество

Дипломы о высшем образовании в РФ могут получить "срок годности"

Дипломы о высшем образовании в РФ могут получить "срок годности"

Российские дипломы о высшем образовании не должны выдаваться на всю жизнь. Для них следует ввести "срок годности", считает спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков.

В документах нового типа, как отметил Песков, следует прописать срок, в течение которого они будут иметь силу. Об этом он, по данным ТАСС, рассказал на онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 20.35".

"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" – подчеркнул спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.

Песков считает, что на следующих этапах развития высшей школы могут появиться "дипломы по требованию". Они будут отражать актуальный уровень знаний выпускника вуза в момент предъявления документа.

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#дипломы #высшее образование #срок годности

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