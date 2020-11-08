1:54 8 Ноября 2020Общество
Погибшая в авиакатастрофе с Колтовым не была его женой
Погибшая при крушении легкомоторного самолета женщина не является женой телеведущего НТВ Александра Колтового. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Погибшая при крушении легкомоторного самолета женщина не является женой телеведущего НТВ Александра Колтового. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Колтовой был за штурвалом легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы. Вместе с ним на борту воздушного судна находилась женщина. Они погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.
Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов, откуда взлетал самолет с Колтовым, ранее рассказал, что перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. О том, что полет был санкционирован, сообщил источник в правоохранительных органах.