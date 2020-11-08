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1:54   8 Ноября 2020
Общество

Погибшая в авиакатастрофе с Колтовым не была его женой

Погибшая в авиакатастрофе с Колтовым не была его женой

Погибшая при крушении легкомоторного самолета женщина не является женой телеведущего НТВ Александра Колтового. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Колтовой был за штурвалом легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку в поле рядом с поселком Чкалово городского округа Люберцы. Вместе с ним на борту воздушного судна находилась женщина. Они погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов, откуда взлетал самолет с Колтовым, ранее рассказал, что перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. О том, что полет был санкционирован, сообщил источник в правоохранительных органах.

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