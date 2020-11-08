Леонков: при Байдене война в Карабахе будет продолжаться

Пока Соединенные Штаты Америки занимались своими проблемами, Турция активно эксплуатировала военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. И, если на выборах в США победит Джо Байден, это плохо отразится на Нагорном Карабахе.

Пока Соединенные Штаты Америки занимались своими проблемами, Турция активно эксплуатировала военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. И, если на выборах в США победит Джо Байден, это плохо отразится на Нагорном Карабахе.

Такое мнение в личном Telegram-канале «Мадуро – не дура» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Турция продолжает развивать свой «стратегический» союз с Азербайджаном. Однако чистки в азербайджанском Министерстве обороны с требованием уволить оттуда всех генералов, получивших военное образование в РФ проводятся не по инициативе Анкары.

«Анкара активно используется «в темную” агентурой MI6, которая закрепилась в окружении Ильхама Алиева через кадровые возможности British Petroleum Ltd. (ВР), которая реально контролирует нефтедобычу Азербайджана через совместные предприятия», — убежден редактор журнала «Арсенал Отечества».

При этом он предположил, что стратегический план по созданию вдоль южных границ России единого «мусульманского пояса» является разработкой не американцев, а именно британцев.

Если на прошедших в США 3 ноября президентских выборах победу одержит действующий глава Белого дома Дональд Трамп, американцы не будут финансировать очередную «зону хаоса» у российских границ, заявил Леонков. Трамп, по его словам, считает, что азербайджанские нефть и газ, также как и российские энергоносители, являются конкурентами американским поставкам.

А соперник Трампа – демократ Джо Байден – ранее уже заявил, что намерен запретить «неэкологичные» методы добычи энергоресурсов. Таким образом он предоставит новую степень свободы британской ВР и руководству Азербайджана. Кроме того, уверен военный эксперт, в случае победы Байдена Соединенные Штаты будут финансировать хаос у границ России.

«Байдену и его друзьям глобалистам-неоконам для поддержания хаоса на границах РФ нужно именно продолжение конфликта, — пишет Леонков. — Так что пока война в Карабахе будет продолжаться».

А вот в случае победы Трампа руководству Азербайджана, если оно хочет удержаться у власти, нужно будет под присмотром Госдепа срочно начинать мирные переговоры с Арменией. При чем, по мнению эксперта, на этих переговорах Баку будет договариваться о прекращения огня при условии сохранения контроля над всеми захваченными к тому моменту территориями Карабаха.