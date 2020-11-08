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1:07   8 Ноября 2020
Политика

Трамп заявил о своей победе на выборах президента по "законным" голосам

Трамп заявил о своей победе на выборах президента по "законным" голосам

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах. По его словам, он набрал 71 млн "законных" голосов.

Трамп напомнил, что наблюдатели не попали в комнаты подсчета голосов. Республиканец уверен, что там "произошли плохие вещи", которые специально были скрыты от наблюдателей его партии. Он также отметил, что никогда раньше не было такой организации голосования и посетовал на бюллетени, присланные по почте.

Американские телеканалы ранее сообщили, что победителем на выборах стал демократ Джо Байден. Трамп собирается оспаривать результаты в судах.

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#дональд трамп #сша #выборы президента

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