Террористы "ан-Нусры" за сутки более 30 раз обстреляли поселения в Сирии

Запрещенные группировки за минувшие сутки атаковали четыре провинции в Сирии. Информацию об этом предоставил Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС).

Запрещенные группировки за минувшие сутки атаковали четыре провинции в Сирии. Информацию об этом предоставил Центр по применению враждующих сторон (ЦПВС).

Заместитель руководителя ЦПВС, контр-адмирал Александр Гринкевич, сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" 31 раз атаковали поселения в провинциях Идлиб (18), Латакия (5), Хама (5), Алеппо (3).

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Военные РФ в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 г. продолжают патрулирование в Сирии. Вертолеты проинспектировали маршрут от аэродрома Камишлия до горы Тваль-Аба и обратно.