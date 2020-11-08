Пашинян назвал миротворцев РФ самыми эффективными для "работы" в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможную деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе самой эффективной. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможную деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе самой эффективной. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD.

Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев приемлемо для Армении. По его словам, данный вопрос не столько политический, сколько практический, так как Россия присутствует в регионе.

Президент Армении отметил, что миротворческая деятельность предполагает оперативное реагирование. По его словам, Россия присутствует в регионе и знает его.

Армянский президент заявил, что идея размещения миротворцев оценивается с позиции как языковой коммуникации, так и со знания нюансов региона и менталитета. Он заявил, что деятельность российских миротворцев будет самой эффективной.