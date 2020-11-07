МО Армении раскрыло подробности боестолкновений в пригороде Шуши

Тяжелые бои в пригороде Шуши не прекращаются. ВС Азербайджана привлекли для атаки новые силы, сообщил на брифинге официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

Тяжелые бои в пригороде Шуши не прекращаются. ВС Азербайджана привлекли для атаки новые силы, сообщил на брифинге официальный представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

Тяжелые столкновения, по словам Ованнисяна, происходят в настоящее время на различных подступах к городу Шуши. Армия Нагорно-Карабахской Республики старается сдерживать противника.

"Противник привлек новые силы для штурма города. Бои за Шуши продолжаются и в данную минуту", – подчеркнул представитель Минобороны Армении.

Активные бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября сего года. Стороны конфликта три раза договаривались о режиме прекращения огня. Надолго удержать перемирие не удалось.