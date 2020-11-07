Критикуя Навального, либералы боятся показаться "агентами Кремля"

Попытки опорочить блогера Алексея Навального среди либералов начали приравнивать к заявлениям "пропагандистов Кремля", считает журналист Олег Кашин.

Попытки опорочить блогера Алексея Навального среди либералов начали приравнивать к заявлениям "пропагандистов Кремля", считает журналист Олег Кашин.

Многие стали бояться критиковать основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) из-за произошедших с ним событий, поделился Кашин. Политика членов либеральной общественности сейчас такова, что любая несогласованная с ее представителями позиция воспринимается хуже, чем власти.

"Я сам знаю вполне приличных людей, которые мне говорили, особенно в период отравления Навального, что они боятся высказываться о нем, потому что будут выглядеть агентами Кремля", — рассказал журналист в интервью Znak.com.

Вспоминается случай, когда блогера раскритиковал еще один член оппозиционной тусовки Максим Кац, который после перестал быть "своим", напомнил Кашин. Как передает "ПолитЭксперт", в этой ситуации не было никаких оснований, чтобы изменить к нему отношение среди коллег-либералов.

Либеральная пресса все больше начинает походить на "органчики", повторяющие лозунги лидеров ФБК, уточнил Кашин. Оппозиция стала бояться делать какие-то независимые заявления.