Жириновский дал совет Трампу по выборам президента в США

Кандидату в президенты США, республиканцу Дональду Трампу стоит сопротивляться. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Кандидату в президенты США, республиканцу Дональду Трампу стоит сопротивляться. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Трамп выигрывает выборы по законным голосам, поэтому ему нужно добиваться того, чтобы все голоса, пришедшие после дня выборов 3 ноября, не учитывались. Жириновский добавил, что это касается и тех бюллетеней, которые были присланы почтой. Лидер ЛДПР призвал республиканца добиваться своего в судах.

Политолог Антон Бредихин ранее заявил, что Трамп должен показать уверенность в своей победе и уравновешенность, тогда получится добиться пересчета голосов и, возможно, даже перевыборов, сообщает Федеральное агентство новостей.