Косачев прокомментировал "однозначную" победу Байдена в американских СМИ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поставил под сомнение прогнозы о новом президенте Соединенных Штатов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поставил под сомнение прогнозы о новом президенте Соединенных Штатов.

Американские СМИ назвали Джо Байдена, кандидата от демократов, однозначным, безоговорочным и убедительным победителем. Кроме того, со словами поздравлений к "новому президенту США" обратились Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

"Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить, что вся Америка за его спиной", — заявил Косачев.

Ранее в беседе с ФАН кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин объяснил, сможет ли нынешний глава страны Дональд Трамп через суд переломить ситуацию на выборах, поскольку на данный момент Джо Байден его обходит. По его словам, республиканцы имеют все шансы добиться перевыборов в США.