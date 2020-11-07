Трамп обвинил левых радикалов в попытках помешать ему победить на выборах

Левые радикалы попытаются всячески помешать победе на президентских выборах США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Левые радикалы попытаются всячески помешать победе на президентских выборах США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что его сторонники должны помочь защитить итоги голосования. Он также просит сделать пожертвования для его предвыборного штаба. Американский лидер сообщил, что республиканцы будут делать все, чтобы запутать граждан страны относительно результатов голосования.

Адвокат Трампа сообщал, что их команда подала судебные иски в нескольких штатах. По его словам, штаб Трампа собрал около 90 свидетелей, способных подтвердить нарушения на выборах и в ходе подсчета бюлетеней.