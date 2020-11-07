«Колесо фортуны». Байден президент? Противостояние с Трампом только начинается

Американские СМИ, премьер-министр Канады и даже генеральный секретарь НАТО поспешили объявить Джозефа Байдена новым президентом США. Постойте-ка.

День 7 ноября – некогда красный день календаря – отныне не только 103-я годовщина Октябрьской революции. Кажется, эта дата станет эпохальной и в истории другой страны, расположенной на противоположном конце света – в Соединенных Штатах Америки.

Когда в Москве день плавно перетекал в вечер, а жители Восточного побережья лениво просыпались после наверняка игривой пятницы, в мировых средствах массовой информации вмиг полыхнуло.

Многие уважаемые медиа, в том числе и российские, поспешили объявить 77-летнего Джо Байдена новоизбранным главой Белого дома несмотря на то, что результаты всеобщего голосования все еще официально не обнародованы.

Буквально за час до дестабилизирующего вброса пока еще действующий президент США Дональд Трамп оставил в своем аккаунте в Twitter неоднозначную запись о том, что именно он выиграл на выборах – что примечательно, «с большим преимуществом».

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Не прошло и пары минут после публикации сообщения, как администрация Twitter пометила твит Трампа специальным комментарием о том, что данная информация может являться недостоверной.

И пошло-поехало. The Washington Post, CNN и NBC с поправкой на «прогнозируемый результат» выдали информацию о том, что Джо Байден становится новым, 46-м президентом в истории Соединенных Штатов.

Вроде бы симпатизировавший республиканцам холдинг Fox во главе с заклятым другом Трампа Рупертом Мердоком, не дождавшись подсчета всех голосов в Пенсильвании и Неваде, в буквальном смысле «нарисовал» Байдену 290 голосов выборщиков из необходимых для победы 270.

Джо Байден не преминул воспользоваться комплиментарной для него ситуацией и обратился к прессе в качестве «избранного президента», пообещав выступить перед нацией поздно вечером по времени Восточного побережья. Ожидается, что демократ выйдет в эфир в районе 4:00 8 ноября по московскому времени.

Вроде бы все очевидно – СМИ в один голос рапортуют о победе самого возрастного за последние сто с лишним лет кандидата в президенты, в районе Белого дома в Вашингтоне и на Таймс-сквер в Нью-Йорке сторонники «ослов» (официальный символ демократов – прим. ред.) во всю славят Байдена и приветствуют «нового лидера нации».

К моменту публикации материала обновленный статус Байдена подтвердили своими поздравлениями президенты Литвы и Франции, премьер-министры Великобритании, Бельгии и Канады и даже генсек НАТО.

Вот только официальных результатов самых напряженных за последние 20 лет выборов в США еще нет. И по закону тех же Соединенных Штатов появиться они могут не раньше, чем 12 ноября, о чем в пятницу заявляли члены счетной комиссии в Неваде и Пенсильвании.

Еще 4 ноября, в день, следующий за выборным, штаб Дональда Трампа объявил о том, что намерен подать иски в штатах Мичиган, Джорджия, Невада и Пенсильвания, где представители Республиканской партии усмотрели многочисленные нарушения при приеме бюллетеней, отправленных по почте.

Верховный суд США после требования соратников Трампа постановил изъять бюллетени в штате Пенсильвания, которые были получены уже после закрытия участков в день выборов. Сообщали, что их будут пересчитывать отдельно.

Ранее сторонники Трампа в иске потребовали от ведомства решить, имеют ли эти бюллетени законную силу. В Пенсильвании их принимают по почте в течение нескольких дней уже после окончания голосования, что по факту противоречит и местным, и федеральным законам.

После объявления Байдена президентом представителями средств массовой информации (добро пожаловать в 2020, чему тут удивляться), Дональд Трамп в своем обращении заявил, что его конкурент «не имеет никакого права называть себя главой государства», а судебные разбирательства сразу в нескольких штатах продолжатся в понедельник, 9 ноября.

День 7 ноября рискует стать некой ватерлинией, которая разделит историю Соединенных Штатов на «до» и после». Ситуация в стране неоднозначная. Ситуация, можно сказать, патовая, учитывая, что последние полгода в США не утихает противостояние «низов», которые поддерживают демократа, и представителей среднего класса, симпатизирующих республиканцам.

Многочисленные протесты «от нечего делать» довели еще недавно процветающий и стабильный Портленд (штат Вашингтон) до состояния Детройта начала 2000-х – «цветной» беспредел на улицах, ежедневные стычки с полицией, абсурдные требования темнокожего населения о выплате контрибуций за унижения, которым подвергались их предки еще в начале прошлого века…

В пылу партийной междоусобицы два пожилых, даже по меркам большой политики, человека, вместо мудрых изречений и выверенных решений, поставили свою страну на грань раскола.

Не зря большинство экспертов, в том числе, на Западе, в один голос заявляют об угрозе гражданской войны в США. Сразу по нескольким причинам. Но достаточно назвать всего две – неравномерное экономическое развитие между различными слоями населения и изоляция во время затянувшейся пандемии коронавируса в один момент могут развести пламя ненависти в американском обществе.

И хорошо бы дело закончилось лишь спорами в Верховном суде или безобидными интернет-войнами вроде ребяческого противостояния Twitter – Трамп. Иначе беда. Ждать осталось недолго. «Колесо фортуны» для США только-только начало свое вращение.

Подробнее о выборах 46-го президента США читайте в нашей хронике.