Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях по искам о выборах президента в США

Команда действующего президента США Дональда Трампа имеет около 90 свидетелей по искам, связанных с выборами. Об этом заявил адвокат республиканца Рудольф Джулиани.

Команда действующего президента США Дональда Трампа имеет около 90 свидетелей по искам, связанных с выборами. Об этом заявил адвокат республиканца Рудольф Джулиани.

По его словам, команда будет подавать судебный иск о выборах президента в штатах Филадельфия и Питтсбург. Ранее Трамп заявлял о своей победе и обвинял демократов в попытке "украсть" выборы.

Американские телеканалы сообщают, что в гонке лидирует демократ Джо Байден. Сам кандидат уже объявил себя победителем. Трамп заявил ранее, что итоги выборов подводят не СМИ, а законные голоса. Он также в очередной раз подчеркнул важность честного подсчета голосов.