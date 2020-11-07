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21:28   7 Ноября 2020
Политика

Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях по искам о выборах президента в США

Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях по искам о выборах президента в США

Команда действующего президента США Дональда Трампа имеет около 90 свидетелей по искам, связанных с выборами. Об этом заявил адвокат республиканца Рудольф Джулиани.

По его словам, команда будет подавать судебный иск о выборах президента в штатах Филадельфия и Питтсбург. Ранее Трамп заявлял о своей победе и обвинял демократов в попытке "украсть" выборы.

Американские телеканалы сообщают, что в гонке лидирует демократ Джо Байден. Сам кандидат уже объявил себя победителем. Трамп заявил ранее, что итоги выборов подводят не СМИ, а законные голоса. Он также в очередной раз подчеркнул важность честного подсчета голосов.

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